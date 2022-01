Pasturo e Villa Vergano, doppio intervento dell’elisoccorso in mattinata

Caduta in biciletta sui monti sopra Galbiate per un 39enne

Ragazza di 25 anni si fa male al ginocchio in zona Pialeral

PASTURO/GALBIATE – Due incidenti in contemporanea sui monti lecchesi nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 gennaio. La prima chiamata è giunta alle 11.39 da Galbiate, frazione Villa Vergano, dove un uomo di 39 anni è rimasto vittima di una caduta in bici in una zona impervia.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Bergamo, allertati anche ambulanza, soccorso alpino e vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como con un trauma cranico in codice giallo (mediamente critico). Negli stessi minuti l’elisoccorso di Como è intervenuto nella zona del rifugio Pialeral, sopra Pasturo, per una ragazza vittima di una caduta. La 25enne è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo con un trauma al ginocchio.