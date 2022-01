Piani di Bobbio: tre sciatori soccorsi oggi pomeriggio sulle piste

Tre interventi questo pomeriggio, domenica, sulle piste di Bobbio

Soccorsi un ragazzo di 27 anni, una ragazza di 24 e una donna di 52 anni

BARZIO – Tre interventi nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio, ai Piani di Bobbio per prestare soccorso a degli sciatori che si sono infortunati sulle pisce innevate. La prima chiamata alla centrale operativa di Areu è arrivata poco dopo le 13 di oggi per un ragazzo di 27 anni ferito a una spalla, a seguito di una caduta. Dopo i primi accertamenti svolti sul posto, il giovane, soccorso dai volontari del Soccorso Introbiese, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Identica destinazione e codice di ingresso per una ragazza di 24 anni che nella caduta ha riportato un trauma al polso e uno al bacino. In questo caso, l’intervento è scattato intorno alle 15.45: sul posto, i volontari del Soccorso Introbiese insieme agli operatori presenti direttamente sulle piste. Infine alle 16.20 l’ultima richiesta di intervento per una donna di 52 anni, rimasta infortunata nella zona della partenza della funivia. Sul posto la Croce Rossa di Ballabio.