Piogge intense, detriti in strada: chiusa la nuova Lecco – Ballabio

La chiusura è avvenuta poco prima delle 20.30 di questa sera

Fango e detriti sulla carreggiata nel punto in cui è attivo quasi da due anni il cantiere, con i lavori che dovrebbero rimettere in sicurezza il punto in cui il 9 dicembre 2022 è scesa un’enorme frana

BALLABIO – Chiusa la nuova Lecco – Ballabio SS36 Racc in entrambi i sensi, poco prima delle 20.30 di questa sera, domenica.

La chiusura è stata disposta a seguito delle intense piogge che stanno colpendo il lecchese e che lungo la Statale hanno portato al riversamento di fango e detriti sulla carreggiata in prossimità del cantiere posto in zona Passo del Lupo.

Cantiere che, ricordiamo, è attivo ormai da quasi due anni, dopo che il 9 dicembre 2022, un’ernorme frana si staccò dal versante montuoso (vedi articolo) con oltre 5mila tonnellate di roccia che travolsero la strada senza, miracolosamente, causare vittime.

Una situazione che si tra potraendo oltremodo e che, per l’ennesima volta, sta causando disagi e disservizi. Una ferita ancora aperta che si palesa in tutta la sua fragilità allorquando impervarsano piogge intense, come nella giornata di oggi.

Sul posto presenti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e personale Anas.