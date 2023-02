Piste di Bobbio, dal 1° dicembre 337 sciatori controllati e 15 multe

Il bilancio dei Carabinieri in servizio sulle piste del comprensorio

70 servizi di vigilanza sulle piste e 21 interventi in operazioni di soccorso

LECCO – Nella stagione sciistica ancora in corso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco in possesso della specializzazione di “sciatori”, assicurano il servizio di polizia presso il comprensorio montano di Bobbio-Valtorta.

Nel loro quotidiano impiego, dal 1° dicembre 2022 a oggi, i militari sciatori hanno finora svolto 70 servizi di vigilanza sulle piste, sono intervenuti in operazioni di soccorso in 21 incidenti, anche con lesioni, effettuato 337 controlli alle persone e 7 ai rifugi alpini elevando 15 contravvenzioni per il mancato rispetto della normativa in pista.