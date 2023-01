Precipita in canale nella Valle dei Mulini: elisoccorso e soccorso alpino in azione

Intervenuti via terra anche i volontari del Cnsas della Stazione Valsassina – Valvarrone

L’uomo, in compagnia della figlia, è scivolato in una zona molto impervia riportando diverse lesioni

CORTENOVA – Mobilitazione nel tardo pomeriggio di oggi per i volontari del Soccorso Alpino XIX Delegazione Lariana Stazione della Valsassina – Valvarrone per recuperare un uomo di circa sessant’anni precipitato in una zona impervia nella Valle dei Mulini nel comune di Cortenova.

L’uomo, in compagnia della figlia, stava percorrendo l’inizio del sentiero che conduce al Cainallo quando, accidentalmente, è scivolato in un canale molto scosceso. A lanciare l’allarme attorno alle 17:30 e mettere in moto la macchina dei soccorsi proprio la figlia che incolume ha assistito alla scena.

Sono immediatamente partite le squadre territoriali della Valsassina, dieci i tecnici impegnati più un medico del Cnsas.

Non essendo la zona raggiungibile dall’elisoccorso è stato necessario stabilizzare e immobilizzare la persona, liberare la zona dalle piante ed effettuare una breve calata fino al punto più agevole per l’elisoccorso giunto da Como.

Date le lesioni riportate i soccorritori hanno utilizzato il sistema Next, una tecnica indicata proprio nei casi in cui la persona deve essere immobilizzata nel modo corretto per poi essere verricellata in sicurezza a bordo dell’elicottero.

L’intervento si è concluso in serata, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.