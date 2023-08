Premana. Cade con la jeep nel torrente Varrone, muore una persona

Tragico incidente intorno alle 17.30 di oggi, lunedì

Inutili tutti i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

PREMANA – Tragico incidente a Premana nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto. Dalle prime frammentarie informazioni un uomo sarebbe uscito di strada mentre era alla guida di una jeep finendo nel torrente Varrone.

Ingente il dispiegamento di mezzi in zona Giabbio, allertati un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso e il soccorso alpino. All’arrivo dei sanitari, però, per l’uomo non c’era già più nulla da fare se non constatare il decesso.

Maggiori informazioni appena possibile