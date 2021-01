Premana, cade in bici, soccorso giovane 18enne

E’ successo nel pomeriggio in località Piazzo

Sul posto il Soccorso Alpino e anche l’elisoccorso da Como

PREMANA – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, a Premana per un giovane di 18 anni caduto in bici.

L’allarme è scattato poco prima delle 17 in località Piazzo, lungo la strada che porta a Premaniga. Stando a quanto appreso il giovane era in bici quando sarebbe caduto finendo sul tornante sottostante. Sul posto, in codice giallo, si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa di Premana, il Soccorso Alpino e anche l’elisoccorso del 118 da Como.

Il giovane è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice giallo.