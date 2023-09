Premana. Infortunio sul lavoro, operaio elisoccorso

Intervento dei soccorsi poco dopo le ore 16 di oggi, lunedì

PREMANA – Infortunio a Premana in via Prealpi nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 settembre. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un uomo di 54 anni, che stava eseguendo alcuni lavori, sia precipitato per alcuni metri.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 16: sul posto, con il codice di massima gravità (codice rosso), si sono precipitati l’elisoccorso da Como e un’ambulanza della Croce Rossa di Premana.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono risultate meno preoccupanti di quanto si era pensato all’inizio. E’ stato trasportato in codice giallo all’Ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.