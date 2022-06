Si ferisce accidentalmente a una gamba, soccorsi in località Ronco

Allarme intorno alle 16 per un 55enne che si sarebbe ferita con una motosega

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Sondrio e una squadra del soccorso alpino

CASARGO – Intervento dei soccorsi intorno alle ore 16 di oggi, giovedì 2 giugno, per un uomo di 55 anni che si è ferito con una motosega nella località di Ronco, nel territorio comunale di Casargo. Sul posto è giunto l‘elisoccorso da Sondrio con una squadra del soccorso alpino della stazione Valsassina – Valvarrone. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)