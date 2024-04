Tragedia a Esino, ucciso a coltellate l’assessore Pierluigi Beghetto

Indagano i carabinieri

Beghetto – 53 anni- era assessore comunale e apicoltore

ESINO LARIO – Tragedia questa mattina a Esino Lario: l’assessore comunale Pierluigi Beghetto è morto accoltellato.

Le informazioni a riguardo sono ancora frammentarie e i contorni della vicenda tutti da chiarire. Sembrerebbe che l’uomo – di 53 anni – sia stato accoltellato dal suo omicida lungo via Verdi, all’altezza del civico 24, a Esino. Forse alla base dell’assassinio ci sarebbe una lite per futili motivi: fra le ipotesi quella di una discussione con un vicino di casa, poi degenerata.

Sul posto l’ambulanza dei volontari di Bellano e l’elicottero inviato dall’Areu da Sondrio: i soccorsi – intervenuti intorno alle 9 – però si sono rivelati inutili. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Lecco, presenti sul luogo del delitto.

Pieluigi Beghetto era particolarmente conosciuto in paese, per via dell’impegno politico nella giunta del sindaco Pietro Pensa, in carica dal 2020. Era appassionato di apicoltura e titolare dell’azienda agricola Ape Montana.

Ulteriori informazioni non appena possibile