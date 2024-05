In difficoltà con la bici sulla strada per la Val Biandino, interviene l’elisoccorso

Un uomo nel pomeriggio di oggi è stato elisoccorso e portato a valle grazie anche all’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino

PRIMALUNA – Primo pomeriggio movimentato per i soccorritori per la richiesta di aiuto di un uomo nei pressi della strada che porta in Val Biandino.

Un ciclista si è trovato in difficoltà su un sentiero tra la “Baita degli Alpini Magni” e la “Bocca” precisamente in località Abbio sul territorio di Primaluna.

L’uomo dell’hinterland milanese si é ritrovato con la propria bici un un punto in cui non poteva più proseguire e nemmeno tornare indietro. In suo aiuto è decollato l’elisoccorso di Como che ha recuperato lo sportivo illeso e lo ha trasportato in piazzola in località Fornace. Lì era presente, in supporto, una squadra di tecnici del Soccoccorso Stazione Valsassina – Valvarrone pronta ad intervenire in caso di necessità.