Mandello: terminati i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione

Gli interventi, dal valore di circa 3,5 milioni di euro, sono stati effettuati da Lario Reti Holding

“Il rinnovo del depuratore rappresenta un miglioramento delle acque della sponda Est del Lario”

MANDELLO DEL LARIO – Completate le opere di rinnovo e potenziamento dell’impianto di depurazione nel comune di Mandello del Lario. Il progetto, realizzato da Lario Reti Holding, ha visto il potenziamento delle griglie elettromeccaniche per il pre-trattamento delle acque in entrata per la rimozione del materiale più grossolano che potrebbe causare malfunzionamento all’impianto.

“Inoltre, è stato adeguato lo scolmatore di portata che inizia al trattamento solo la portata d’acqua che l’impianto può trattare, mentre quella portata eccedente è convogliata a una vasca per la disinfezione dei flussi in eccesso, migliorando così la qualità gli scarichi anche in occasione di eventi meteorici estremi – continua la società Lario Reti Holding -. Per quanto riguarda il processo biologico di trattamento dei reflui, è stata installata una tecnologia avanzata con funzionamento a cicli alternati, grazie alla quale si otterrà un notevole vantaggio energetico e di qualità dell’acqua trattata ed è stata inoltre realizzata anche una nuova sezione di filtrazione finale su tela e di trattamento UV, con l’installazione di coperture per le vasche di digestione aerobica dei fanghi”.

Inoltre, è stato rinnovato il sistema di ventilazione d’aria per le aree sotterranee dell’impianto, permettendo di migliorare ulteriormente non solo l’accessibilità agli operatori e ai mezzi nei locali sotterranei per effettuare le manutenzioni, ma anche la salubrità degli ambienti di lavoro attraverso la riduzione delle emissioni odorigene nell’aria – continua la società -. Infine, a garanzia di un controllo sempre più efficiente dei processi a cui sono sottoposte le acque e della loro qualità in uscita dall’impianto, è stato installato un sistema di tele controllo, ovvero un sistema di monitoraggio e comando da remoto dei sistemi di depurazione e di campionamento dei reflui trattati. I lavori, iniziati nell’estate del 2022 e dal valore totale di circa 3,5 milioni di euro, rappresentano un ulteriore passo verso un trattamento più efficace dei reflui”.

Insieme al depuratore di Colico, Bellano, Bellano-Vendrogno ed Esino oltre alla dimissione dei depuratori di Dorio, Varenna, Perledo e alla prevista dismissione degli altri due impianti minori di Colico, il rinnovo del depuratore di Mandello rappresenta l’impegno di Lario Reti Holding per il miglioramento delle acque della sponda Est del Lario.