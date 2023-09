Tragedia a Premana: muore in culla bimba di pochi mesi

La piccola stava facendo un riposino in culla quando all’improvviso avrebbe smesso di respirare

PREMANA – Una terribile notizia, di quelle che non si vorrebbero mai scrivere, è giunta dalla Valvarrone, dal paese di Premana dove una bimba di pochi mesi è morta nel sonno. La piccola si trovava in culla per fare un riposino nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe smesso all’improvviso di respirare.

L’allarme dato dai genitori ha messo in moto la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dell’elicottero, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più probabile è che si possa trattare di un episodio di “morte in culla”, inspiegabile e che raramente colpisce i neonati in età compresa tra un mese e un anno.