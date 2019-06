Valsassina: domani mattina alle 6 la riapertura al traffico della strada provinciale

Grande dispiegamento di uomini e di mezzi per ripulire la Sp 62 da fango e detriti

La strada provinciale è chiusa al traffico da ieri a causa dello straripamento di diversi torrenti, dovuto al maltempo

PRIMALUNA – Riaprirà al traffico domani mattina, venerdì, alle 6 la strada provinciale 62, rimasta chiusa da ieri dopo lo straripamento dei torrenti Molinara, Fus e Val di Nus che hanno riversato detriti e fango. Lo ha comunicato la Prefettura, in prima linea da ieri nel gestire la maxi emergenza dovuta al maltempo che ha coinvolto la Valsassina e l’alto Lago. Ingente la mobilitazione di uomini e mezzi ora al lavoro per ripulire la strada dal materiale portato a valle dai corsi d’acqua al fine di poter ripristinare la viabilità sulla provinciale che attraversa la Valsassina.

Contattato questa mattina da Lecconotizie.com, il sindaco di Primaluna Mauro Artusi aveva ribadito: “La prima cosa da fare è liberare la strada, l’arteria principale della valle e ripristinare la viabilità che è bloccata da ieri. L’altro problema è capire da dove è arriva il materiale portato giù dai torrenti. Se non capiamo le cause e dovesse piovere un’altra volta, il rischio è che il fiume non si porti via solo la strada, ma l’abitato”. 190 le persone sfollate, desiderose di rientrare al più presto nelle loro case: “Ho emesso l’ordinanza per una questione di sicurezza e per l’incolumità dei miei cittadini” ha aggiunto il sindaco che ha anche richiesto i controlli dei geologi, coaudiuvati dal Soccorso Alpino, nella zona del Monte Olino.