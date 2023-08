Valsassina. Due interventi del Soccorso Alpino in poche ore

Nella giornata di ieri, venerdì, squadre impegnate a Premana e a Moggio

L’intervento per un 27enne in alpeggio a Chiarino, che ha accusato un malore, e per un 35enne caduto in un canale in località Mésino

PREMANA/MOGGIO – Due interventi ieri, venerdì, nel giro di poche ore per il Soccorso Alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana.

Poco dopo le 8.30 i tecnici sono stati allertati dalla centrale per un ragazzo di 27 anni, che ha accusato un malore mentre si trovava in un alpeggio in località Chiarino, a Premana. Uscite le squadre territoriali con il mezzo fuoristrada; sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo attente valutazioni sul posto, il ragazzo è stato portato in ospedale.

Altro intervento poco dopo alle ore 10.20 a Moggio, per un uomo di 35 anni caduto per alcuni metri in un canale, in località Mésino, al confine tra la provincia di Lecco e la Val Brembana, provincia di Bergamo. L’elisoccorso decollato da Bergamo ha imbarcato quattro tecnici nella piazzola di Barzio per portarli sul posto, a supporto delle operazioni di evacuazione; altri due tecnici Cnsas sono saliti con la moto da trial. L’uomo aveva riportato diversi traumi e sospette fratture; è stato recuperato e portato in ospedale.