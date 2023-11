Vigili del Fuoco. Esercitazione congiunta di successo a Varenna

Simulato l’incendio di un traghetto per trasporto passeggeri

A prendervi parte una cinquantina di persone tra Vigili del Fuoco, personale Navigazione Lago di Como, Areu e Guardia di Finanza

VARENNA – Conclusa con successo l’esercitazione congiunta di questa mattina al largo di Varenna, che ha visto circa una cinquantina persone coinvolte nella simulazione delle attività di soccorso per un incendio a bordo del traghetto per il trasporto passeggeri Plinio .In azione Vigili del Fuoco, personale Navigazione Lago di Como, Areu, Guardia di Finanza.

In campo reparti Vigili del Fuoco: Comandante ing. Granata, Funzionario ing. Sciarrone, Squadre Nautiche, Operatori SA (soccorritori acquatici), Operatori SFA (soccorritori fluviali), una partenza Vigili del Fuoco Lecco, una partenza Vigili del Fuoco e squadra nautica volontari distaccamento Bellano. Anche Vigili del fuoco dalla sala operativa che hanno gestito le squadre.