Airuno, escursione sul Monte di Brianza alla scoperta degli animali notturni

Appuntamento sabato sera con Quelli della notte

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Monte di Brianza

AIRUNO – Il titolo è sicuramente emblematico: quelli della notte. Vuole essere infatti un percorso alla scoperta degli animali notturni che animano i boschi del territorio la facile escursione organizzata per sabato 22 giugno dall’associazione Monte di Brianza. Il ritrovo è fissato alle 21 in piazza Roma. Da qui si partirà per un sentiero che da Aizurro porterà a Veglio permettendo di ammirare e scoprire gli animali notturni che popolano i boschi.