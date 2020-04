Annoiati dalla quarantena? Da Spettacolaree video consigli su serie tv, film e documentari

L’associazione lecchese “Spettacolaree” lancia la ‘social tv’

Pillole video con tanti consigli su programmi, serie, film e documentari per non annoiarsi tra le mura domestiche

OLGINATE – L’associazione no profit “Spettacolaree” ha deciso di realizzare qualcosa di simpatico per intrattenere i suoi associati e non solo durante il tempo della quarantena.

“Occupandosi l’associazione di laboratori di cinema, teatro, canto e ballo per bambini e ragazzi sul territorio lecchese, abbiamo deciso di lanciare una rubrica video a cadenza settimanale. Col fermo dei laboratori vogliamo continuare a far sentire la nostra presenza sul territorio – spiegano – Abbiamo così deciso di lanciare ‘Spettacolaree social tv’ un insieme di pillole video dove alcuni membri dello staff e degli iscritti consigliano simpaticamente serie tv e film da visionare durante lo stop di tutte le attività all’aria aperta”.

Al momento sono quattro le rubriche lanciate sui canali social dell’associazione che trattano delle principali piattaforme di serie tv e film disponibili on line. “Abbiamo consigliato Disney plus (recentemente inaugurata in Italia), Netflix, Tim vision e Amazon Prime video ma i consigli proseguiranno anche per altre piattaforme gratuite come Rai Play e piattaforme di altro tipo inerenti videogames, colonne sonore, documentari, film indipendenti, canzoni, app e giochi in scatola”.

“Lo scopo lo abbiamo accennato, essendo la nostra un’associazione che si occupa di arte a tutto tondo, vorremmo dare qualche idea ai lecchesi su come non annoiarsi in casa col solo supporto del proprio pc, tablet o telefono e una connessione dati o adsl. Sperando di dare qualche idea in più per passare il tempo ai cittadini lecchesi e magari anche ai lettori della vostra testata, ci auguriamo tutti che andràtuttobene e mandiamo un pensiero speciale a tutti coloro che sono in prima linea nel combattere questo male invisibile tra cui, oltre a medici e infermieri, a chi lavora nei trasporti, nell’alimentare e nel giornalismo, tutti campi che ogni giorno rischiano di toccare con mano il virus”

Maggiori informazioni: www.spettacolaree.it e sulla pagina facebook: Spettacolaree

Qui invece la playlist con i consigli video (Youtube):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGkZOe8JCrjE41VB2SqgogfrfsKhNUmRe

Pagina Facebook:

https://www.facebook.com/spettacolaree