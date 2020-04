Arci: “Mutualismo” la parola chiave al tempo del Covid-19

Tante le iniziative messe in campo dai circoli lecchesi

Assistenza, sostegno, solidarietà, arte, musica, corsi e molto altro

LECCO – “Mutualismo” è questa la parola chiave al tempo del Covid-19 per l’Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana).

Arci nazionale ha lanciato le campagne #resitenzavirale e #solidarietàvirale che raggruppano in un unico palinsesto le iniziative ideate dai Circoli “in un momento in cui – spiegano dall’associazione – l’incontro tra le persone è precluso a causa della pandemia”.

Sul fronte mutualistico e della solidarietà, il Circolo Arci Promessi Sposi di Lecco ha aderito al servizio di assistenza telefonica e spesa a domicilio in collaborazione con il Comune di Lecco; mantiene inoltre i contatti con i Soci più anziani e soli mediante un servizio di assistenza telefonica.

Anche il Circolo Arci La LoCo di Osnago collabora con Amministrazione Comunale e Associazioni nella realizzazione del servizio di spesa a domicilio e somministrazione pasti per persone e famiglie della zona.

Il Circolo Arci Spazio Condiviso da sabato 11 aprile è in prima linea, grazie all’impegno di 18 volontari e insieme a Istituzioni e realtà del territorio, nella confezione e distribuzione di oltre 80 pacchi alimentari e nella consegna di mascherine a beneficio di circa 600 nuclei familiari sul comune di Calolziocorte.

“Continua inoltre il progetto ‘AscoltArci’ – spiegano dall’associazione – che ripropone in forma digitale le azioni di ascolto, accompagnamento e mutuo-aiuto rivolte al territorio e che affrontano ambiti di supporto sociale quali sostegno psicologico, pedagogico e di compilazione buoni spesa e consegna spesa per over 65. Oer il prossimo periodo è in fase di un’azione di consegna materiali scolastici ai bambini e alle famiglie che lo necessitano in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Calolziocorte e il Comune”.

Ma le attività non finiscono qui, come sottolineano dall’Arci: “Le attività culturali online proseguono invece grazie ai circoli lecchesi Arci Red, che propone una programmazione online di djset di musica elettronica e underground di qualità e Spettacolare e, che propone recensioni su spettacoli teatrali e video ma anche materiali audiovisivi autoprodotti dai Soci”.

Quindi concludono: “Il CircoloArci La Lo.Co. di Osnago, così come il Circolo Arci Edupop di Lecco, sta portando avanti online i corsi di lingue, cucina e cultura così come in streaming si svolgono le lezioni del corso ‘Capire la Storia del Cinema’ del Circolo Arci Dinamo Culturale e quelle di danza e danzaterapia a cura del Circolo Arci Il Contatto di Sondrio. Il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte propone inoltre il format Domeniche per Famiglie, un appuntamento dedicato ai più piccoli e le più piccole oltre che iniziative culturali e approfondimenti socio-culturali online”.