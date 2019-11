Quattro spettacoli al teatro di Bellano da gennaio ad aprile

Ospiti Maria Amelia Monti, Lella Costa, Serena Dandini e Angela Finocchiaro

BELLANO – “Risate al Femminile” è il titolo della prima rassegna Teatrale promossa da Idea In Più a Bellano che l’Amministrazione Comunale ha voluto per il proprio Teatro. Quattro appuntamenti a partire dal 10 gennaio, un al mese Da Maria Amelia Monti, a Lella Costa, a Serena Dandini per concludere con Angela Finocchiaro. Prevendita: on-line dal sito www.ideainpiu.it oppure presso infopoint bellano Per informazioni : Organizzazione idea in più cell: 333/9363281

Il calendario degli spettacoli:

10 gennaio ore 21 – Maria Amelia Monti, Natalia Ginzburg “La Parrucca”

14 febbraio ore 21 – Lella Costa “Questioni di cuore”

20 marzo ore 21 – Serena Dandini “Serendipity”

2 aprile ore 21 – Angela Finocchiaro “Ho perso il filo”

QUI maggiori informazioni sui singoli spettacoli