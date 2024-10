A Calolzio “Per un’ecologia pirata… e saremo liberi!” di Fatima Ouassak

L’evento si terrà presso il Circolo Arci Spazio Condiviso

Appuntamento a martedì 22 ottobre alle ore 20.45

CALOLZIOCORTE – Il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte si prepara ad accogliere Fatima Ouassak, una figura di spicco nel panorama politico e sociale contemporaneo. Politologa, attivista ecologista, femminista e antirazzista, Ouassak porterà il suo contributo alla discussione su temi fondamentali per il futuro. L’occasione sarà la presentazione del suo libro “Per un’ecologia pirata…e saremo liberi!“, edito da Tamu Edizioni.

Durante l’evento, Ouassak presenterà il suo manifesto per la giustizia ambientale, in cui esplora temi fondamentali come l’abbattimento delle gerarchie razziali, di genere e territoriali, e l’urgenza di opporsi alle politiche delle frontiere. Sarà un’occasione per riflettere su un’ecologia inclusiva e intersezionale. Fatima Ouassak invita a ripensare la giustizia ambientale a partire dai quartieri popolari, mettendo al centro il diritto di respirare e la lotta contro il razzismo e la repressione delle migrazioni.

È co-fondatrice del Front de mères, un sindacato di genitori dei quartieri popolari, e di Verdragon, la prima Casa dell’ecologia popolare in Francia, situata a Bagnolet. Inoltre, presiede il Réseau Classe/Genre/Race, una rete impegnata nella difesa dei diritti delle donne di origine migratoria e nella lotta contro le discriminazioni.

La serata è parte del progetto Tea Time, uno spazio di socializzazione dedicato alle donne di Spazio Condiviso, in collaborazione con l’Associazione L’Altra Via di Calolziocorte. Prima dell’incontro, è previsto un momento di scambio e convivialità riservato alle partecipanti del progetto Tea Time, durante il quale sarà presente Fatima Ouassak.

L’ingresso è riservato ai soci Arci in possesso di una tessera valida per il 2024/2025. Sarà possibile tesserarsi direttamente in loco.

L’evento si svolgerà martedì 22 ottobre alle ore 20.45 presso il Circolo Arci Spazio Condiviso in Piazza Regazzoni numero 7 a Calolziocorte. Infine, per informazioni è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo segreteria@spaziocondiviso.net oppure telefonare al numero +39 347 663 8136.