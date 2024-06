A Monte Marenzo in arrivo il 1° Daga Det Rock Music Festival

Saranno presenti sette band da Lecco, Como e Bergamo

L’appuntamento è per sabato 13 luglio

MONTE MARENZO – In arrivo il 1° Daga Det Rock Music Festival organizzato da Daniele Locatelli, Yuri Sironi, Corrado Montanino e Daniele Valsecchi, con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo ed il supporto del Gruppo Alpini Monte Marenzo. L’appuntamento è per sabato 13 luglio presso la Piazza del comune e nell’anfiteatro comunale sottostante alla Piazza.

Il Festival inizierà alle ore 16 e si concluderà alle ore 24 nella quale saranno presenti sette band provenienti da Lecco, Como e Bergamo. Tra gli ospiti dell’evento, si esibiranno le migliori band della Lombardia, ovvero: MadAoki (di Bergamo e finalista nazionale per Emergenza live) e Collarhinos band (di Calolziocorte e finalista regionale Emergenza Italia).

Durante l’evento sarà presente un raduno/esposizione con gli innominati bikers e sarà allestita un’area dedicata solamente per l’esposizione delle moto ed il loro stand con alcuni giochi. L’Associazione Too Drift darà la possibilità di provare i loro veicoli radiocomandati e ci sarà la possibilità di partecipare al format “Truccka Rock”, ovvero il trucca-bimbi e per adulti a tema rock.

“Il Daga Det sarà un evento gratuito ed aperto a chiunque con l’unica prerogativa del rispetto degli altri e dell’ambiente che ci sta ospitando” spiega Daniele Locatelli, uno degli organizzatori del Festival.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato