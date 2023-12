Calolzio. Il concerto a lume di candela piace: evento sold-out e applausi

Dopo il successo estivo, la magia si è ripetuta nella splendida cornice della chiesa del Lavello

“Sicuramente non ci fermiamo. Fa piacere che la gente ci chieda di organizzare un nuovo concerto”

CALOLZIOCORTE – Dopo il successo dell’evento estivo, sabato sera nuovo sold-out per il concerto a lume di candela che si è svolto nella splendida cornice della chiesa del Lavello. Questa volta sono state le musiche jazz e blues a incantare il folto pubblico che non ha voluto perdersi un evento che sta entrando sempre più nel cuore delle persone.

Anche in questo caso la serata ha ricevuto il contributo di Regione Lombardia, ma il sostegno è stato addirittura raddoppiato come segno di apprezzamento visto il successo della prima edizione. A coordinare l’organizzazione la consigliera comunale Silvia Bosio: “Si è rinnovata ancora una volta la collaborazione tra Comune e Fondazione del Lavello, posso dire che il risultato è stato ancora una volta ottimo. Da sola non riuscirei a far niente, ma grazie all’impegno del Comune e della Fondazione abbiamo potuto regalare una bellissima serata di musica”.

L’evento è andato sold-out: “Le richieste erano tantissime, tanto che abbiamo organizzato una lista d’attesa e, laddove c’è stata qualche defezione, il posto libero è stato subito rimpiazzato. I cittadini hanno apprezzato anche perché, rispetto all’appuntamento estivo, abbiamo portato una serata tutta nuova che ha visto protagonista anche una cantante. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno dato una mano, a partire da don Antonio che ci ha ospitato in questa bellissima chiesa che è già di per sé un’opera d’arte”.

Subito dopo l’evento sono già arrivate numerose richieste per un nuovo concerto: “Sicuramente non ci fermiamo. Fa piacere che la gente, non solo coloro che non ha potuto partecipare, ci chieda di organizzare un nuovo concerto. L’idea è quella di attendere la bella stagione anche perché l’intenzione è quella di non ripetersi ma vogliamo provare a introdurre ogni volta qualche novità per fare in modo che anche chi ha già partecipato possa tornare volentieri”.

Podcast “Un minuto d’arte”

Da un successo a un altro perché proprio in questi giorni si è concretizzata un’altra idea della consigliera Silvia Bosio: il nuovo podcast “Un minuto d’arte”. Una pillola che, in modo innovativo, con cadenza quindicinale, propone brevissimi racconti incentrati su curiosità locali dal punto di vista artistico, architettonico, storico… Tutto questo grazie al prezioso contributo di intellettuali locali o comunque “personaggi” legati a Calolziocorte, per il trasferimento di esperienze e passioni.

Si inizia con lo studioso Luca Tomio che proprio domani, martedì 5 dicembre ore 10, presenterà il suo nuovo libro (“Leonardo, artista e ingegnere nella Valle dell’Adda”) a Palazzo delle Paure a Lecco e ha invitato Silvia Bosisio per parlare di questa esperienza. “E’ sicuramente una bella soddisfazione sia a livello personale che per il comune di Calolziocorte – ha detto Silvia Bosio -. Un grazie alla giornalista Alice Mandelli che mi ha dato una grossa mano per realizzare questa idea”.