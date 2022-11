Sabato 26 novembre concerto in chiesa arcipresbiterale

Il giorno successivo la banda parteciperà alla S. Messa delle 10.30

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte invita tutti, sabato 26 novembre, al tradizionale concerto eseguito in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, alle ore 21 nella chiesa arcipresbiterale di San Martino Vescovo a Calolziocorte. Domenica 27, la banda parteciperà alla Santa Messa delle 10.30 e, a seguire alle 11.45, ritrovo al cimitero maggiore di Calolziocorte per la commemorazione presso il Monumento dedicato alla Donizetti e ai suoi musicanti.

La festa conclude anche quest’anno una attività ricca di appuntamenti musicali in Val San Martino e dintorni ma anche in trasferta. Ricordiamo i principali, che sono risultati apprezzati concerti al santuario della Madonna del Bosco a Imbersago, in maggio, in luglio a Carenno offerto dal Circolo Arci, in settembre a Caprino Bergamasco presso le Madri Canossiane, proposto dalla Pro loco; chiuderà la serie il “Concerto di Natale” domenica 4 dicembre prossimo a Sogno di Torre de’ Busi. Di particolare rilievo il Concerto eseguito per il Gruppo Alpini, nel 150° di fondazione, nella chiesa parrocchiale di Brunico insieme col Coro Ana Val San Martino di Cisano Bergamasco, ospiti del Design Hotel Bonfanti a San Sigismondo. Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre scorso il Concerto del sabato sera e l’accompagnamento della Santa Messa della domenica hanno onorato un evento di musica e d’amicizia significativo.