Domenica 20 novembre l’evento organizzato dalla Pro Erve

Durante la giornata una dimostrazione della battitura ed essiccazione delle castagne

ERVE – “Castagne & Tradizioni” è l’evento organizzato dalla Pro Erve, in collaborazione con comune e comunità montana, in programma domenica 20 novembre nello storico borgo di Nesolio. Alle ore 10 ritrovo presso piazza Unità d’Italia a Erve per la salita a Nesolio, dove alle 10.45 si svolgerà una visita al castagneto con l’Associazione Castanicoltori Lario Orientale.

Alle 12 degustazione di polenta con formaggi e salame in compagnia, alle 14 battitura con metodi tradizionali delle castagne essiccate (mundei). Illustrazione dell’essiccatoio e del procedimento di essiccazione delle castagne. Alle 16 distribuzione di caldarroste e vin brulè per tutti. La giornata sarà rallegrata dall’organetto di Luca. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.