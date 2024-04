Il gruppo CulturaInsieme di Calolzio organizza due incontri su mito e arte

La mitologia greca e la sua rappresentazione nell’arte

Interviene la prof. Diana Perego Docente presso l’Università di Milano Bicocca e presso il Liceo classico-linguistico A. Manzoni di Lecco

CALOLZIOCORTE – Il gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte organizza presso l’aula magna dell’Istituto L. Rota di Calolziocorte, due incontri su Mito e Arte con l’intervento della prof.ssa Diana Perego Docente di Spettacolo, festa e territorio presso l’Università di Milano Bicocca e Docente di Lettere presso il Liceo classico – linguistico A. Manzoni di Lecco.

Nati come forma di narrazione per spiegare i misteri e dare risposte ai molti interrogativi dell’uomo, i miti, “così pieni di significato e così attuali”, sono sempre stati motivo di insegnamento, monito e riflessione e hanno costituito per l’arte una grande fonte di ispirazione.

Giovedì 9 maggio ore 20.45

Il mito di Antigone

Antigone (il suo nome significa “nata contro”) lotta contro le leggi scritte e l’autorità del potere per difendere il diritto naturale in contrasto con le leggi di uno stato.

Il mito di Prometeo incatenato

Prometeo (il suo nome significa “colui che pensa prima di agire”) è un titano alleato e amico degli uomini ai quali dona il fuoco, simbolo della tecnologia e del progresso e, con questo, la possibilità di sfidare gli dei.

I due incontri sono un’occasione per scoprire quanto anche oggi abbiano da dirci i miti del mondo greco classico, perché affrontano temi che ancora dibattiamo e problemi tuttora aperti nella nostra società. E, dunque, accostarci ai miti classici e all’arte, che li ha rappresentati e interpretati, non solo per un viaggio nel passato, ma anche per avere l’opportunità di comprendere meglio noi stessi attraverso le lenti del tempo.