Il Gruppo CulturaInsieme presenta “Calolzio che era”

Breve ciclo di incontri sul passato della città e non solo

Si inaugura il suo secondo anno di iniziative con l’evento dedicato “a chi vuole ricordare e a chi vuole sapere”

CALOLZIOCORTE – Una proposta pensata per offrire ai meno giovani l’occasione di ricordare e per i più giovani di conoscere alcuni aspetti di Calolziocorte degli anni in cui era ancora paese e si avviava a diventare città e di cui ormai, con il passare del tempo, si stanno perdendo anche i ricordi.

Nella prima serata, 10 novembre, “Calolzio, amore mio”, Daniele Maggi, conoscitore delle cose del paese, racconta aneddoti e curiosità per ricordare momenti e aspetti particolari della vita quotidiana di Calolziocorte in un amarcord accompagnato da foto del passato, gentilmente offerte da “C’era una volta Calolzio”, e dalle musiche del sassofono di R. Matarrese.

Nella seconda serata, 26 novembre, “Calolzio che era”, Carlo Viganò legge alcune poesie in dialetto bergamasco di Italo Neri, importante calolziese che amava il paese e ne cantava le bellezze in molte delle sue opere, per far rivivere alcuni tratti della Calolzio degli anni passati e ricordare lo spirito di quel tempo andato.

Per le due serate si è scelto come cornice Il bar locanda del Mel, locale storico posto al centro della città che, tra incontri di persone e chiacchiere di paese, da moltissimi anni vede nei suoi locali scorrere la vita di Calolziocorte, tanto da meritarsi negli anni passati sul settimanele Giornale di Lecco una una rubrica satirica dal titolo “Melacavo”, in cui un anonimo, la cui identità non è mai stata svelata, scriveva in modo ironico e dissacrante della vita politica di Calolziocorte e dei suoi attori più in vista.

A concludere il ciclo l’incontro con Andrea Vitali, lo scrittore che tutti conosciamo per aver raccontato la vita piccola di persone piccole che, però, nelle pagine dei suoi romanzi diventano protagonisti della storia dei loro paesi. Il 30 novembre sarà all’Istituto Rota di Calolziocorte per presentare il suo ultimo romanzo “Sua eccellenza perde un pezzo”. Sarà l’occasione per conoscere uno scrittore tra i più amati e più letti di oggi che in un’intervista rilasciata a Repubblica il 5.11.2012 così diceva: “L’universo abita nei dettagli. Il grande mondo moderno non fa per me”.