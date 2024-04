Leggermente 2024: il mese di maggio parte da Calolzio con Rosa Teruzzi

La scrittrice presenterà il suo ultimo libro “La ballata dei padri infedeli”

Incontro giovedì 2 organizzato in collaborazione con il comune di Calolzio

CALOLZIOCORTE – Il mese di maggio targato Leggermente – la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco giunta in questo 2024 alla quindicesima edizione – inizia con un appuntamento in programma a Calolzio il prossimo 2 maggio che avrà come ospite la scrittrice e giornalista Rosa Teruzzi. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, si terrà presso la sede della Pro Loco Calolzio in via Fratelli Calvi a partire dalle ore 20.30: ingresso libero.

Giovedì 2 maggio Rosa Teruzzi presenterà il suo ultimo libro intitolato “La ballata dei padri infedeli” (Sonzogno). Un romanzo che vede al centro le nuove indagini di Libera e delle Miss Marple del Giambellino su una brutta storia di droga, che vede sullo sfondo anche la ricerca di risposte legate a vicende molto personali. La narrazione mette come sempre in evidenza Milano, ma questa volta i personaggi arrivano anche nel Lecchese, una zona che Rosa Teruzzi (già protagonista a inizio marzo di un incontro di Leggermente con i Gruppi di Lettura di Airuno e Calco) conosce molto bene.

I partner di Leggermente

