“Metà del mondo son donne”, sabato al Lavello l’ultimo concerto

Il Coro San Giorgio di Acquate si prepara a chiudere in grande stile la rassegna

Appuntamento al Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte con inizio alle 21

CALOLZIOCORTE – Il Coro San Giorgio di Acquate si prepara a chiudere in grande stile la rassegna “Metà del mondo son donne”, con un ultimo concerto previsto per sabato 12 ottobre, con inizio alle 21, presso il suggestivo Santuario di Santa Maria del Lavello, a Calolziocorte. L’iniziativa, promossa con il contributo della Fondazione comunitaria del lecchese – fondo Arti dal Vivo, e sostenuta da Acinque Energia e Larioreti Holding, rappresenta un viaggio musicale che ha attraversato generi diversi, dalla musica sacra al pop, con l’obiettivo di celebrare il ruolo della donna nell’arte e nella cultura.

Il concerto finale, dal titolo “Del pensiero si fa musica”, promette di essere un’esperienza ricca di emozioni. Non si tratterà di un semplice evento dedicato alla musica sacra, ma di un momento in cui convergeranno tutte le riflessioni maturate durante la rassegna. Questo appuntamento conclusivo sarà impreziosito dall’esecuzione di brani di autori contemporanei, portando sul palco un’interpretazione moderna e originale che va oltre la tradizione.

La serata vedrà anche la partecipazione del Maestro Stefano Aldeghi, che accompagnerà il coro in alcuni pezzi, mentre la direzione sarà affidata al Maestro Gianmarco Aondio. L’ingresso al concerto sarà gratuito, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e della cultura del territorio.

Il progetto “Metà del mondo son donne” ha preso il via lo scorso novembre e ha saputo coinvolgere il pubblico grazie alla sua varietà e originalità, portando avanti il tema della presenza femminile nel mondo artistico. L’evento di sabato rappresenta il culmine di questa rassegna, un momento di condivisione in un luogo simbolico come il Santuario del Lavello, che renderà l’atmosfera ancora più intensa e significativa.