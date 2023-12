Vercurago, premiati gli studenti meritevoli

La consegna durante l’iniziativa Vercurago Espone il Natale

Nell’occasione assegnati anche i Bonus Bebè 2023 e ai diciottenni la Costituzione Italiana e la scheda elettorale

VERCUARGO – Anche quest’anno, in occasione della manifestazione Vercurago Espone il Natale, davanti al Consiglio Comunale riunito in convocazione straordinaria sono stati assegnati i Bonus bebè per i nati del 2023 e la copia della Costituzione Italiana e la scheda elettorale ai diciotenni.

Ma di rilievo è stato il momento dell’assegnazione del Premio al Merito per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno conseguito dei risultati di eccellenza. In una sala consiliare gremita il sindaco Paolo Lozza ha ricordato come l’Amministrazione Vercuraghese da sempre riconosce l’impegno dei suoi cittadini più giovani attraverso un segno concreto.

Il consigliere delegato alla cultura e istruzione Michele Meoli ha poi ricordato come nel 1950 Piero Calamandrei pronunciò un discorso a difesa della scuola pubblica nel quale definisce la scuola come un “organo Costituzionale”; “dovendo paragonare il ruolo della scuola nella nostra società, utilizzando la metafora del corpo umano, si potrebbe dire che la scuola è un organo vitale, quello che “produce il sangue” di una comunità, quel luogo in cui si formano le menti, i caratteri, le personalità di chi domani dovrà affrontare le sfide del mondo.”

Gli studenti meritevoli premiati sono stati: Letizia Meoli, Beatrice Lombardi, Maddalena Riva, Matilde Monti, Emma Lombardi, Giulia Lozza, Carlotta Nobis, Silvia Zucchi, Marta Donizetti, Luca Veronelli.