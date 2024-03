Casatenovo: con Piccoli Idilli al via “Fiorile”, rassegna di teatro per famiglie

Con “Fiorile” in programma tre spettacoli di teatro per le famiglie

La rassegna è in programma il 23 marzo, il 6 e il 20 aprile all’auditorium di Villa Mariani

CASATENOVO – Tre spettacoli di tre compagnie professioniste per avvicinare le nuove generazioni al teatro, una forma d’arte fatta di silenzio, ascolto, stupore, fantasia e creatività. E’ ai nastri di partenza Fiorile, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie, organizzata a Villa Mariani dalla compagnia Piccoli Idilli per proporre a grandi e piccini di sognare a occhi aperti, stupirsi insieme, ridere e confrontarsi.

Si comincia sabato 23 marzo alle 17 con Pandemonium Teatro in scena con “Cecco l’orsacchiotto”, spettacolo proposto per bambini da 3 anni in su.

Sabato 6 aprile, sempre alle 17, invece Teatro Invito presenterà “Pollicino pop”, rivisitazione ironica e giocosa di una delle più classiche fiabe dell’infanzia (adatto a partire dai 4 anni). Infine, sabato 20 aprile, il teatro Viaggiante sarà in scena con “La famiglia Mirabella”, rappresentazione che trae ispirazione dal circo d’altri tempi e dal teatro di strada con giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica (dai 3 anni).

Il biglietto di ingresso per assistere agli spettacoli costa 5 euro (la vendita avverrà il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del teatro: sarà data precedenza a chi si prenota con messaggio sms/whatsapp al 3383668167).

La rassegna, promossa da Piccoli Idilli, con il sostegno del Comune di Casatenovo Proloco di Casatenovo e il contributo di Fondazione comunitaria del Lecchese, si terrà all’Auditorium Graziella Fumagalli all’interno del parco di Villa Mariani in via Don Carlo Buttafava 54 a Casatenovo (frazione Galgiana).