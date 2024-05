Merate: il 12 maggio la quarta giornata ecologica con Silea e Plastic Free

Appuntamento alle ore 9 al parcheggio di Via Giovanni Paolo I

La giornata ecologica è promossa da Silea insieme a Plastic Free

MERATE – Nuovo appuntamento con la giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale. In occasione della Giornata del verde pulito, evento fissato per il 12 maggio, si terrà il quarto appuntamento riservato a chi ama e si impregna concretamente per un mondo pulito e sostenibile.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Plastic Free e Silea, è in programma per domenica 12 maggio e vede come ritrovo, alle ore 9, la frazione di Sartirana in particolar modo il parcheggio di Via Giovanni Paolo I

Per informazioni contattare 328 1121040, 349 7022666, barbara.cavanna@plasticfreeonlus.it