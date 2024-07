Colico. I Forti di Montecchio e Fuentes aperti tutti i giorni durante i mesi estivi

L’apertura ad orario continuato per luglio e agosto

COLICO – Il Forte Montecchio Nord e il Forte Fuentes saranno aperti durante il periodo estivo nei mesi di luglio e agosto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 10 alle ore 17.

Il Forte Montecchio Nord è l’unico forte militare italiano della Grande Guerra che abbia conservato ancora intatto il suo armamento originario e uno dei meglio conservati in Europa. Fu realizzato a protezione di un eventuale possibile attacco attraverso la Confederazione Elvetica proveniente dalla Germania o dall’Austria-Ungheria. Il forte rimase inattivo e non venne impiegato in azioni militari durante tutta la prima e la seconda guerra mondiale, gli unici colpi di cannone furono infatti sparati il 27 aprile 1945 contro la colonna delle forze armate italo-tedesche che risaliva l’opposta sponda del lago in direzione della Svizzera dopo aver lasciato Mussolini nelle mani dei partigiani a Dongo.

La visita del Forte consente oggi di osservare le soluzioni architettoniche, tecniche ed organizzative, alcune delle quali davvero innovative per l’epoca, adottate all’inizio del secolo nell’edificazione dei forti militari. All’interno il Forte conserva ancora i quattro imponenti cannoni con una gittata di 14km modello Schneider.

Grazie alla privilegiata collocazione del forte, si può godere di uno splendido panorama sull’Alto Lario con una incantevole vista sulla vicina Riserva Naturale del Pian di Spagna, il Lago di Mezzola, la foce dell’Adda e il Monte Legnone. La struttura si trova, infatti, in una posizione strategica per il controllo della Valtellina e della Valchiavenna.

