Grande partecipazione all’incontro dedicato a Franco Basaglia

LECCO – Si è tenuta sabato mattina 8 giugno al Palazzo delle Paure, in un’affollata sala conferenze, la presentazione del libro “Le nuvole di Picasso” di Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli, realizzata in occasione del centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia, padre della scrittrice Alberta e promotore della riforma psichiatrica: Basaglia è infatti ricordato per la legge 180 del 13 maggio 1978, che porta il suo nome e che determinò la chiusura dei manicomi, e per aver ridefinito la concezione di malattia mentale, mettendo la persona al centro della cura.

Grande interesse da parte degli oltre 100 partecipanti all’incontro, che hanno interagito con il tavolo dei relatori. Il dibattito ha preso le mosse dall’infanzia di Alberta Basaglia, trascorsa in una famiglia rivoluzionaria, che ha posto le basi per la redazione della proposta di legge, per concludersi con una riflessione sulle sfide contemporanee in materia di salute mentale. All’incontro, promosso dal Comune di Lecco nell’ambito della rassegna “La cultura per il sociale” e del progetto “Valore sociale della cultura” in collaborazione con il Forum Salute Mentale di Lecco, hanno partecipato il vicesindaco, assessora alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza e l’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, insegnanti, medici e personale dell’ospedale Manzoni di Lecco.