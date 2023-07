I Tiromancino emozionano Lecco, in tantissimi al concerto

In Piazza Garibaldi l’esibizione della band romana inserita nel Summer Tour 2023

Sul palco i più grandi successi di Federico Zampaglione e i Tiromancino: “Grazie per questa bella accoglienza”

LECCO – “Wow, siete tantissimi, noi pensavamo di fare un concerto intimo…grazie per questa bellissima accoglienza”. Federico Zampaglione, fondatore della band Tiromancino, ha salutato così il pubblico lecchese numerosissimo in piazza per il concerto di venerdì sera. Il summer tour del gruppo romano, cominciato settimana scorsa da Montalcino, ha toccato anche Lecco regalando una serata ricca di emozioni sulle note dei più grandi successi della band.

Gremita e bellissima Piazza Garibaldi, sul palco prima della band sono saliti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza per un saluto.

“Bellissimo vedere così tante persone, a Lecco ci piace fare cose belle. Buon concerto a tutti” ha detto il sindaco, mentre Simona Piazza ha aggiunto: “Con grande piacere promuoviamo una band celebre e amata, in linea con la nostra mission di realizzare eventi di qualità in città. L’appuntamento s’inserisce infatti in un calendario estivo ricco di highlight, in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo, che Lecco è sempre più pronta ad accogliere e soddisfare”.

Poi, spazio alla musica (Piccoli Miracoli, Finché ti va, Due rose, La descrizione di un attimo, Amore impossibile tra i brani proposti), intercalati da alcuni aneddoti: “Questo brano – ha detto il musicista introducendo ‘Immagini che lasciano il segno’ scritto nel 2014 e dedicato alla figlia – l’ho scritto quando mia figlia era piccola, allora non poteva capirne il senso. Oggi è un’adolescente che mi chiede di uscire tutte le sere, è cresciuta, ma io ricorderò sempre quella volta in cui eravamo in macchina e alla radio lo speaker annunciò la canzone dicendo ‘il brano che Federico Zampaglione ha scritto per sua figlia”. Lei mi guardò, turbata, e mi chiese: ‘Ma papà, chi è questo che sa i fatti nostri?’ io risi e dovetti spiegarle che era il lavoro degli speaker radiofonici. Quando veniva ai miei concerti è capitato salisse sul palco a cantare questa canzone con me, oggi però è diventata grande… perciò dedico il brano a tutti i genitori e a tutti i bambini presenti questa sera“.

Al termine del concerto uno scrosciante applauso ha salutato i Tiromancino, segno di una serata emozionante e riuscita.

