I vincitori del 53° premio Internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli”

Premio dedicato ad artisti naïfs. Oltre 200 le opere in gara di 70 artisti provenienti da tutto il Mondo

VARENNA – Svelati i vincitori della 53^ edizione del Premio Internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli” dedicato ad artisti naïfs e intitolato a Pierantonio Cavalli, ex sindaco nonchè ideatore e co-fondatore della manifestazione organizzata dalla Pro Varenna, curato da Norma Cavalli e patrocinata dal Comune di Varenna.

Dal 12 agosto al 3 di settembre, presso lo spazio espositivo della Chiesa di Santa Marta nella centralissima piazza S. Giorgio, è stato possibile ammirare oltre 200 opere di 70 artisti provenienti da tutte le parti del Mondo.

A vincere il Superpremio 2023, che la Giuria assegna all’opera ritenuta la migliore presente alla rassegna, è stato conferito al quadro n. 46 dal titolo “Il concerto della foresta” dell’artista finlandese Kikka Nyren (*motivazione).

Sono stati inoltre assegnati i premi: “Referendum Adulti” al quadro n. 64 “Gli innamorati” dell’artista Silvana Uccellini, “Referendum Ragazzi” al quadro n. 19 “In viaggio per il giro del mondo” dell’artista francese Valérie Descat, “Premio Miglior Italiano” al quadro n. 7 “Pomeriggio nella piazzetta del porto” dell’artista Fausto Bianchini e il “Premio migliore Straniero” al quadro n. 9 “Girotondo” dell’artista francese Odile Bron.

“Grazie a voi e alle vostre bellissime opere, possiamo anche noi andare oltre i confini e lasciarci condurre dalla fantasia naïf che, davvero, confini non ne ha – hanno dichiarato gli organizzatori – La vostra sconfinata fantasia ha saputo ancora una volta stupirci con soggetti, colori, tecniche e accostamenti nuovi e diversi, capaci di arrivare al nostro cuore perché sempre, autenticamente, naïf. Non smettete dunque, carissimi Naïfs, di fantasticare e di creare meravigliose opere, così anche noi, guardando in alto, volando, lasciandoci trasportare dalla musica e avvolgere dai colori della vostra arte, potremo continuare a sognare in questo favoloso universo naïf!”

MOTIVAZIONI

Superpremio 2023

Una meravigliosa sinfonia è questa favolosa e fiabesca opera corale, nella quale la fantasia naïf sembra davvero poter varcare ogni confine! Ci avvolgono e conquistano, in una perfetta fusione, figure, colori e suoni, così, se apriamo il nostro cuore e in silenzio ci poniamo in ascolto, possiamo davvero sentire anche la musica di questo dipinto: gli strumenti, siano liuto, flauto, violino o fisarmonica, evocano un universo di cantastorie, fiabe e racconti straordinari al di là del tempo e degli spazi geografici. Le bellissime figure ritratte evocano le favole e l’incanto di una foresta ricca di animali fantastici: anche quelle “adulte” portano in realtà uno spirito fanciullesco, in simbiosi con i piccini che animano il dipinto e abbracciano i loro amati cuccioli. In una danza giocosa, scandita da ritmo e acrobazie, i protagonisti ci trasmettono pura felicità! Ammiriamo la cura con cui l’artista sa rendere eleganti e raffinati volti e figure, così come la scelta cromatica che spazia in tonalità di blu, azzurro e verde, riflettendo perfettamente gli elementi della natura di una foresta incantata, che accoglie un concerto straordinario!

“Referendum adulti”

Tutti guardano in alto, salutano e sognano… vorrebbero essere loro, essere quegli innamorati che prendono il volo, perché nulla è impossibile quando si ama e si è amati! La delicatezza e la raffinatezza del tocco dell’artista donano al dipinto un’atmosfera quasi ovattata, che ha incantato e conquistato i visitatori!

“Referendum ragazzi”

Una rappresentazione vivace, che fin dal primo sguardo ci rallegra! Autentico spirito fanciullesco naïf, che ha catturato il pubblico più giovane… ma non solo! Tutti vorremmo imbarcarci e fare il giro del mondo, raggiungere la nostra isoletta con le palme tra l’azzurro e il blu!

“Premio Miglior Italiano”

Lo stile elegante, raffinato e al tempo stesso candidamente naïf di questo artista trova qui un’espressione così alta che quasi toglie il respiro e ci porta ad ammirare in silenzio questa composizione in cui le figure e la scenografia sono in un equilibrio perfetto. Ogni volto è in sintonia con gli altri, eppure ha una propria anima, prorio come quest’opera!

“Premio Miglior Straniero”

Un girotondo di allegria e armonia: forte è la presenza umana, che sa però convivere in questo dipinto in equilibrio con gli elementi naturali, come è il cerchio della vita… e possiamo forse immaginare un pianeta più rispettato, in cui tenersi per mano e seguire in girotondo il ritmo della natura.