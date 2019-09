In centro Lecco per… “Tre passi nel racconto con Andrea Vitali”

Letture itineranti di racconti inediti del noto scrittore bellanese

L’appuntamento è venerdì 6 settembre dalle 17.30

LECCO – Il comune di Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, organizza per venerdì 6 settembre dalle 17.30 “Tre passi nel racconto con Andrea Vitali”: il centro storico cittadino sarà la cornice di un percorso articolato in tre tappe impreziosite dalle letture itineranti di racconti inediti del noto scrittore bellanese.

La partenza è in programma alle 17.30 dalla biblioteca civica “Pozzoli” di via Bovara 58, dove si terrà la prima tappa con la lettura della prima parte di “Binario morto”. La seconda parte del racconto sarà letta al Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre 22, mentre la terza lettura, “Il commesso Casimiro”, si terrà presso il Frigerio Ristorante & Wine Bar di piazza XX Settembre 54.

“Un’occasione unica, quella di avere Andrea Vitali in città con i suoi racconti inediti – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza –, grazie anche alla bella e costruttiva collaborazione con Assocultura Confcommercio, che prosegue anche al di fuori del festival Leggermente.

L’iniziativa promuove inoltre, ancora una volta, la lettura, e lo fa nella settimana che inaugura i nuovi orari di apertura al pubblico della biblioteca, nonché un nuovo modo di intendere il servizio: una biblioteca 2.0, che non è più solo punto di catalogazione, prestito e studio, ma anche luogo di incontro e dibattito, punto di raccordo di eventi culturali.

Un grazie particolare a tutto lo staff della biblioteca, alla dirigenza e al consigliere Bruno Biagi che, insieme ad Andrea Vitali, hanno lavorato in questi mesi alla realizzazione di questa iniziativa”.