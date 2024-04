Inaugurata a San Tomaso la scultura in onore di Aurelio Rusconi: tributo alla vita contadina”

“Aurelio – ricorda il sindaco Antonio Rusconi – era primo cugino di mio papà ed erano praticamente cresciuti insieme nella corte di san Tomaso. Aveva una grande passione per l’agricoltura e sembrava che l’ età non passasse. Ringrazio Rodolfo per l’idea e i figli di Aurelio, nel ricordo di una persona semplice, ma che davvero era stimata per il suo lavoro, la spontaneità con cui parlava con tutti a San Tomaso, la sua passione per l’ agricoltura”.

L’opera è collocata a San Tomaso sul terrazzamento a monte dei fabbricati “ricorda a noi tutti come le prime abitazioni dei Rusconi a San Tomaso fossero del 1600 – ha proseguito il sindaco – e da lì sono partite generazioni di contadini che hanno contribuito a renderlo uno dei posti più caratteristici di Valmadrera”.

Alla base dell’opera una dedica dice: “A ricordo di Aurelio Rusconi, vigile sul suo gregge, sempre pronto al saluto col sorriso e disponibile a scambiare due parole con tutti. Simbolo del lavoro e della vita contadina“.