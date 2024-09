Lecco: al via la rassegna teatrale “La cultura per il sociale”

Appuntamento per mercoledì 18 settembre alle 21

Un’iniziativa promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Forum Salute Mentale di Lecco, l’Asst Lecco, l’Anmig Lecco e la Camera di Commercio Como/Lecco

LECCO – Inizia l’edizione 2024 della rassegna teatrale “La Cultura per il Sociale“, un’iniziativa promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Forum Salute Mentale di Lecco, l’Asst Lecco, l’Anmig Lecco e la Camera di Commercio Como/Lecco.

La prima serata, intitolata “Persone fuori dal comune”, si terrà mercoledì 18 settembre alle ore 21 presso l’auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito di Lecco. La compagnia teatrale Pianoinbilico presenterà uno spettacolo ispirato al libro di Michele Bertola, “Persone fuori dal comune. Storie di donne e di uomini che hanno provato a cambiare la pubblica amministrazione, e qualche volte ci sono riusciti”.

La rassegna proseguirà con “La memoria perduta”, uno spettacolo di prosa, musica e danza che andrà in scena sabato 21 settembre alle ore 21 presso il Cenacolo Francescano. Questo evento, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, è presentato dalla compagnia Human League Company in collaborazione con Anmig. Lo spettacolo esplora l’incontro tra i due scopritori della malattia di Alzheimer e racconta la storia della loro prima paziente.

A seguire, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale e del centenario della nascita di Franco Basaglia, giovedì 10 ottobre alle ore 20.30, l’Accademia della Follia presenterà presso l’auditorium del Centro Civico Sandro Pertini lo spettacolo “Quelli di Basaglia…A 180 gradi“. Questo evento teatrale ripercorre i passaggi cruciali dell’opera di Franco Basaglia, dall’istituzione negata fino alla Legge 180.

La rassegna si concluderà sabato 19 ottobre alle ore 18 presso l’auditorium Casa dell’Economia con il concerto “In Aut, orchestra invisibile per Lecco“. Questo evento, organizzato in collaborazione con l’Asst Lecco – Dipartimento di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza, vedrà esibirsi l’Orchestra Invisibile, un ensemble di jazz formato da persone con disturbo dello spettro autistico e non, originaria di Cascina Rossago. Il concerto, promosso all’interno del progetto “INclusione AUTismo”, propone un’esperienza musicale originale e immersiva.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma a questo collegamento oppure contattare il servizio cultura e grandi eventi allo 0341 481 142 o all’indirizzo teatro@comune.lecco.it