A lezione dal professor Claudio Magris, Premio Manzoni alla Carriera al noto scrittore

Nella serata di venerdì la cerimonia di consegna del premio organizzato 50&Più

“Sono debitore a tutti voi perché questo non è un premio ma un bellissimo regalo”

LECCO – “Sono debitore a tutti voi perché questo non è un premio ma un bellissimo regalo. E’ un regalo non perché io lo meriti o meno, ma accorgersi degli altri significa scoprire qualcosa e questo rivela una grandissima generosità”.

Così lo scrittore e saggista italiano Claudio Magris, nato a Trieste nel 1939, ha salutato il pubblico lecchese giunto all’auditorium della Casa dell’Economia per assistere alla cerimonia di consegna del Premio Manzoni alla Carriera. Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che, per l’occasione, ha tenuto una vera e propria lezione incalzato dalle domande di Ermanno Paccagnini (presidente della giuria tecnica) e di Simona Piazza (vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Lecco).

Una riflessione di oltre un’ora che ha messo in relazione Alessandro Manzoni con la storia per giungere fino all’analisi dell’attualità. Tanti i temi che sono stati trattati, validi nel nostro quotidiano così come all’epoca del Manzoni, dall’utopia al problema del male assoluto, passando per il valore delle parole e del linguaggio e come questi sono mutati nel tempo. Sul palco a conversare con Claudio Magris anche il giovane scrittore lecchese Mattia Conti.

Al termine della serata il momento clou con la consegna del premio alla carriera: “Organizzare il Premio letterario internazionale Manzoni – Città di Lecco è per noi come andare alla ricerca della sorgente di un grande fiume – ha detto Eugenio Milani presidente di 50&Più Lecco -. Abbiamo un grande desiderio di valorizzare la nostra città e un territorio legato a doppio filo al Manzoni, contemporaneamente vogliamo mettere in luce la forza della scrittura e l’estrema attualità del pensiero manzoniano”.

“Porto con me tre parole da questa serata – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. L’utopia che serve per uscire da questo periodo perché vuol dire avere una direzione da seguire; la speranza e poi la lotta all’ignoranza che è la vera sfida per una convivenza serena, civile e rispettosa che guarda con fiducia al futuro”.

A consegnare la targa il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e il presidente di Acel Energie (main sponsor dell’evento) Giuseppe Borgonovo. Il premio è organizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Manzoniani, il Comune di Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco. La giuria Tecnica era composta da Ermanno Paccagnini (presidente), Alberto Cadioli, Gian Luigi Daccò, Gianmarco Gaspari, Luigi Mascheroni, Stefano Motta, Mauro Novelli, Giovanna Rosa.