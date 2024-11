A Palazzo Falck la mostra “Michele Falanga – Aeropittura Futurista”

L’inaugurazione si svolgerà mercoledì 4 dicembre alle ore 16

Saranno esposte diciotto opere inedite, tra cui collage su carta di giornale e manoscritti originali

LECCO – Il Palazzo Falck di Lecco ospiterà la mostra “Michele Falanga – Aeropittura Futurista”, un evento che celebra, per la prima volta, l’opera visionaria di Michele Falanga (Bagnara Calabra, 1865 – Messina, 1937), artista eclettico del secondo Futurismo.

La mostra, curata dagli Eredi Falanga con il patrocinio di Confcommercio Lecco, presenterà al pubblico diciotto opere inedite, realizzate con tecniche miste e collage su carta di giornale, tratte da un fondo grafico mai pubblicato, accompagnate da una selezione di manoscritti originali.

“Michele Falanga ha saputo reinterpretare il linguaggio dell’aeropittura futurista con una particolare sensibilità per i paesaggi mediterranei, immergendo gli iconici aeroplani Caproni in un vorticoso e ininterrotto dialogo con le pagine dei quotidiani dell’epoca. La sua arte esprime il dinamismo del volo, la forza della macchina e l’incontro tra natura e tecnologia, offrendo una visione personale, elegante e vitale della modernità” spiegano gli organizzatori.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo contenente un testo critico di Mosè Previti, che esplora il contesto e le sorprendenti caratteristiche dello stile di Michele Falanga: “In Falanga, tradizione e futuro si intrecciano come poli di una dinamica in continuo movimento, aperta alle sollecitazioni del presente e del reale. A questa tensione, l’artista oppone un volo fantastico e gioioso, che sa anche essere marziale e roboante. Sebbene la retorica del suo tempo, imponente e scintillante, sia presente, non riesce a modificare un temperamento artistico e umano che si rivolge alla natura con una felicità spontanea e genuina, consapevole dei gradi e delle altezze dell’avventura umana”.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 4 dicembre, dalle 16 alle 18. Successivamente, sarà possibile visitarla fino al 13 dicembre secondo il seguente orario: mercoledì 5 dicembre (mattina 8:30-12:30, pomeriggio 14:-18:); chiusura per festività locali dal 6 all’8 dicembre; dal 9 al 12 dicembre (mattina 8:30-12:30, pomeriggio 14-18); infine, venerdì 13 dicembre (mattina 8:30-12:30).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito web www.michelefalanga.com