A Palazzo Paure la nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Lo spazio verrà allestito al 2° piano del museo, ospiterà la collezione d’arte moderna attualmente presente a Villa Manzoni

Il 16 dicembre l’inaugurazione. Piazza: “Offerta completa in un unico polo espositivo”

LECCO – Un’unica galleria d’arte Moderna e Contemporanea che racchiude le collezioni artistiche di proprietà del Comune di Lecco: lo spazio espositivo verrà allestito al 2° piano di Palazzo Paure, già sede della Galleria d’arte Contemporanea ed inaugurato il prossimo 16 dicembre.

La novità è stata presentata in Commissione giovedì sera dall’assessore alla Cultura Simona Piazza e dalla Direttrice del Museo di Villa Manzoni Barbara Cattaneo.

“Non si tratta di un nuovo spazio espositivo – ha precisato Piazza – ma di un rinnovamento di quello già esistente al 2° piano. Punto di partenza di questa operazione è un fatto reale e concreto, una precisa volontà di sostenere lo sviluppo della cultura nella nostra città. Presto Villa Manzoni verrà chiusa per consentire i lavori di restauro, lo spazio verrà rinnovato e la galleria di arte Moderna lì ospitata dovrà necessariamente venire svuotata e chiusa il tempo dei lavori. Abbiamo così pensato di trasferire la collezione a Palazzo Paure, poi una più approfondita analisi progettuale ci ha portati a scegliere di rendere definitivo questo trasloco e quindi allestire un’esposizione permanente al 2° piano del museo che diventerà così Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea mentre Villa Manzoni sarà sede del museo manzoniano”.

15 mila euro circa il costo dell’intervento, a cui si aggiungeranno altri 15 mila euro per la riqualificazione strumentale della sala conferenze e 1.500 euro per il ripristino del pannello turistico culturale in Piazza XX Settembre (davanti alla Torre Viscontea) che era stato vandalizzato.

“Nel riallestimento che stiamo arrangiando potremo disporre di più spazio – ha aggiunto Piazza – infatti in occasione della mostra tributo a Pablo Atchugarry erano state inserite ulteriori pareti divisorie che hanno aumentato la capienza, le sale di cui potremo disporre saranno 8”.

Nella nuova galleria verranno fuse le collezioni di Arte Moderna dal 1700 al XXI secolo già di proprietà del Comune di Lecco: “Si tratta di opere donate all’inizio degli anni ’30 – ha spiegato Barbara Cattaneo – sono circa 400 opere tra oli, tele, tavole e sculture a cui si aggiungono stampe e incisioni, circa 3 mila pezzi, e la fototeca. Abbiamo fatto una selezione delle opere più significative più importanti dal XVII al XXI secolo, non è stato facile ma il criterio che ci ha guidati è stato la lettura più facile per il pubblico”. Nelle 8 sale della galleria verranno esposti 103 quadri, il doppio di quelli precedenti, in ordine cronologico e divisi per generi.

“Crediamo che questa nuova sistemazione consentirà alla collezione di arte moderna più visibilità – ha concluso Cattaneo – a Villa Manzoni era penalizzata perché il visitatore si dedicata più ai temi manzoniani che alle opere esposte. Così avremo un’offerta completa in un unico polo espositivo”.