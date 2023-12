A Villa Manzoni torna l’arte dei presepi, inaugurata la mostra

L’allestimento sarà visitabile fino al 14 gennaio 2024

38 i presepi esposti, nelle cantine un allestimento-omaggio al compianto presidente Aiap Finizio

LECCO – Un appuntamento che si rinnova, una tradizione amata da grandi e piccoli: nel pomeriggio di oggi, sabato, è stata inaugurata a Villa Manzoni la tradizionale Mostra di Presepi e Diorami allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Lecco in collaborazione con il SiMul.



L’esposizione, giunta ormai alla dodicesima edizione, è diventata un appuntamento fisso del Natale Lecchese è stata allestita nelle scuderie e nelle cantine di Villa Manzoni e sarà visitabile fino al 14 gennaio 2024.

L’associazione Amici del Presepio festeggia quest’anno due importanti avvenimenti, i 70 anni dalla fondazione, avvenuta a Roma il 29 Novembre 1953, e la ricorrenza degli 800 anni da quando San Francesco ha voluto celebrare la Messa di Natale a Greccio, ricreando per l’occasione l’atmosfera di Betlemme. Questo importante anniversario viene celebrato nelle opere esposte ed in una installazione dedicata di particolare effetto scenico.

Presente inoltre un omaggio ad Alessandro Manzoni in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dalla morte. Sempre per celebrare il grande scrittore anche il grande “Presepe sul Lago “ (realizzato sempre dall’Associazione in collaborazione con gli uffici dell’assessorato Turismo ed Attrattività Territoriale) quest’anno si è spostato dai giardini del Lungolario Isonzo all’esterno della Villa Manzoni creando una simbiosi con la mostra allestita all’interno.

Al taglio del nastro erano presenti la vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza, Barbara Cattaneo e Mauro Rossetto (Simul), il presidente dell’Associazione Amici del Presepio Lecco Angelo Bonazzola e il presidente nazionale Giuseppe Putto Caussono.

“Siamo felici di essere ancora ospitati nei locali di Villa Manzoni – ha detto Bonazzola – per la nostra associazione è stato un anno dolce-amaro. Infatti accanto agli importanti anniversari, purtroppo ad ottobre ci ha lasciato il presidente Alberto Finizio, un grande appassionato del presepio che ha dato tanto all’associazione e al mondo presepistico con opere che resteranno sempre nei nostri cuori insieme al suo ricordo”.

Proprio a Finizio è dedicato l’allestimento nelle cantine della Villa, una riproduzione a grandezza naturale del presepio da lui realizzato in onore di San Francesco, l’ultima opera del compianto presidente.

“Invitiamo tutti a venire a vedere questa mostra, da sempre tra gli eventi principali del Natale lecchese – ha detto Simona Piazza – ringrazio i volontari per il costante impegno e spero che la visita di questo allestimento costituisca un’occasione di stare insieme, nello spirito del Natale”.

“Spero che le opere esposte vi infondano un sentimento di pace e fratellanza – ha aggiunto il presidente nazionale Aiap – ne abbiamo tanto bisogno oggi”.

Come ogni anno è possibile organizzare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone telefonando al numero 3486552584.

Informazioni



Sede: Villa Manzoni

Periodo di apertura: 3 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024

Orari: martedì 10-14 | da mercoledì a domenica 10-18 | chiuso tutti i Lunedì ed il giorno di Natale.

Aperture straordinarie: 26 dicembre, 10-18 / 1 gennaio, 14-18.

Ingresso: 2 euro | ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni

GALLERIA FOTOGRAFICA