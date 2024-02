Alle ‘Cose’ la presentazione del libro dedicato a Charlotte Perriand

Appuntamento sabato 9 marzo

Saranno presenti anche le tre autrici

LECCO – Sabato 9 marzo, alle 17.30, lo store di Pescarenico “Le Cose”, in via Corti 12 a Lecco, ospiterà la presentazione del libro “Charlotte Perriand”, edito da Marinonibooks.

Primo volume della collana “Fuori dall’ombra”, curata da Gisella Bassanini e Giovanna Canzi, “Charlotte Perriand” è dedicato ad una delle pioniere dell’architettura e del design europeo del Novecento. Architetta e designer francese, Perriand fu collaboratrice di Le Corbusier e Pierre Jeanneret, nel cui atelier parigino entrò per la prima volta nel 1927, a soli 24 anni “con una cartella di disegni sotto il braccio e il coraggio di un’amazzone che si accinge ad affrontare una fatidica impresa”.

Oltre ai testi di Gisella Bassanini e Giovanna Canzi, il libro è arricchito dalla postfazione di Adele Cassina e dalle illustrazioni di Emi Ligabue, che sarà presente a Lecco insieme alle due autrici e all’editore, Antonio Marinoni.

Modererà l’incontro Prashanth Cattaneo, giornalista e pedagogista curatore di programmi culturali, da anni impegnato in una meritoria attività di informazione e divulgazione nell’ambito del design, con proposte di altissimo livello come il talk “Un mondo senza oggetti? No!”, promosso dal Comune di Olginate e giunto quest’anno alla quarta edizione.

GISELLA BASSANINI, 1962, insegnante, architetta e ricercatrice indipendente. Ha conseguito il PhD (1995) e il post-PhD (1998) con uno studio sulle architette Eileen Gray e Charlotte Perriand alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, dove è stata docente incaricata (1998- 2010). Sempre al Politecnico di Milano ha fondato con altre studiose il Gruppo Vanda (1990-2000), prima comunità scientifica italiana impegnata nella valorizzazione del contributo delle donne alla cultura del progetto. Su questo tema non ha mai smesso di fare ricerca, tenere conferenze, scrivere.

GIOVANNA CANZI, 1974, laureata in Lettere Classiche, è giornalista, editor e insegnante. Scrive di arte e cultura per diverse testate, fra cui l’inserto milanese di “la Repubblica” e il magazine di cultura visiva “FrizziFrizzi”. Ha scritto un libro sulle case di alcuni scrittori (Ritratto di scrittore in un interno, Papero Editore, 2017) e curato esposizioni dedicate ad Alberto Casiraghy, Giampiero Bodino, Jiř. Kol.ř e Pinin Carpi.

EMI (EMANUELA) LIGABUE, 1957 è un’artista che ha esordito nei primi anni ‘80 con la performance, ha collaborato con Studio Alchimia, ha esposto alla Triennale di Milano e in vari musei e gallerie, ha illustrato libri. Il suo lavoro è da sempre incentrato sugli oggetti e la loro memoria.

MARINONIBOOKS, “libri con le figure”, è una casa editrice indipendente nata nel 2020 dalla passione di un illustratore per l’editoria e dalla sua curiosità per le diverse fasi della produzione del libro, dall’ideazione alla stampa. Ogni volume è un progetto interdisciplinare volto a creare la massima corrispondenza tra forma e contenuto.