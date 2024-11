Consulta Musicale di Lecco. Si avvicina il Santa Cecilia Music Festival

Si terrà a Lecco dal 15 al 17 novembre 2024, tra rioni e centro città

“Raccontare Lecco attraverso le sue potenzialità musicali nella volontà di continuare a perseguire ideali di inclusione”

LECCO – “Sia musica per la nostra città! Innovazioni di repertorio, giovani direttori, tradizione, curiosità e sorprese”. Così il prof. Michele Casadio, presidente della Consulta Musicale di Lecco al termine dell’incontro con il Sindaco Mauro Gattinoni ed il Vicesindaco e Assessore alla cultura Simona Piazza, dove si sono ufficializzati gli appuntamenti e condivisi gli obiettivi culturali della grande iniziativa in mano alla Consulta Musicale.

In via definitiva sono stati resi pubblici i dettagli dell’evento grazie al meticoloso lavoro di tutti i consiglieri e delle segretarie. Soddisfatto, il presidente ha poi posto l’accento sui luoghi dei concerti, che abbracciano tutta la città, dal centro ai rioni e ha sottolineato la soddisfazione nel vedere le otto associazioni collaborare tra loro con grande motivazione, sia sul lato artistico sia su quello organizzativo.

“Le serate saranno proposte in modo accattivante e innovativo, facendo in modo che questo Festival possa raccontare Lecco attraverso le sue potenzialità musicali nella volontà di continuare a perseguire ideali di inclusione, condivisione e tutela del patrimonio corale e strumentale”. Questo il pensiero di un direttivo che ormai lavora in equipe e gestisce la Consulta con uno sguardo nuovo e spronando gli associati a far rinascere la passione alla musica e l’educazione all’ascolto stando tra la gente.

Il programma

PESCARENICO – venerdì̀ 15 novembre ore 21

Direttori: GianMarco Aondio e Riccardo Invernizzi

Coro San Giorgio di Acquate e Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco

Chiesa dei Santi Materno e Lucia

CENTRO CITTA’ – sabato 16 novembre ore 21

Direttori: Davide Spreafico e Francesco Bussani

Corpo Musicale Alessandro Manzoni Città di Lecco e Coro Femminile Vandelia

Santuario Nostra Signora della Vittoria

BONACINA – domenica 17 novembre ore 15

Direttori: Alessandro Zubani e GianMichele Brena

Gruppo Folcloristico Renzo e Lucia con Firlinfeu Lecco e Coro Leucum dell’Auser Lecco

Chiesa Sacro Cuore e San Bernardino

CALEOTTO – domenica 17 novembre ore 21

Direttori: Antonio Scaioli e Francesco Bussani

Accademia Corale di Lecco e Coro Alpino Lecchese

Chiesa di San Giuseppe al Caleotto

L’ingresso ai concerti è gratuito. Info: www.consultamusicalelecco.it