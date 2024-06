Coro dell’istituto comprensivo di Galbiate, il programma degli eventi canori

I ragazzi sono coordinati dalla professoressa Giulia Molteno

LECCO – Il coro dell’Istituto Comprensivo di Galbiate parteciperà ad una serie di eventi sul territorio lecchese e saranno coordinati sotto la direzione della Prof.ssa Giulia Molteno. Il coro è formato da 25 alunni e alunne frequentanti le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Galbiate. Una realtà educativa per il percorso formativo dei ragazzi.

“Partecipare al coro è molto più che cantare. Per gli studenti è un’opportunità per fare nuove amicizie, sviluppare la propria autostima e imparare il valore del lavoro di squadra. La musica diventa uno strumento potente di crescita personale e sociale” spiega il prof. Maurizio Di Bella.

Per due anni scolastici consecutivi, il coro ha partecipato al concorso musicale internazionale “Bellano, Paese degli artisti” aggiudicandosi in entrambe le edizioni il primo premio assoluto. Nell’anno scolastico 2022/23 il coro ha inoltre preso parte alla rassegna “Cori di classe”, esibendosi nella prestigiosa sala del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Nella stessa occasione i ragazzi del coro hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione con Tullio Visioli e Camilla Di Lorenzo, due punti di riferimento della coralità italiana. Il coro ha inoltre partecipato, nel corrente anno scolastico al Concorso Nazionale “Scuole in Musica” di Verona, aggiudicandosi un primo premio.

Il repertorio proposto dal coro si articola in canti polifonici di diversi stili e tradizioni culturali, tratti dalla letteratura per voci bianche selezionata da Feniarco, da sempre attenta alla promozione della formazione corale di bambini e ragazzi. Per ascoltare dal vivo le voci dei ragazzi del coro di Galbiate e degli altri cori coinvolti, ecco gli appuntamenti: