Della provincia di Lecco all’Auditorium di Milano per la Rhapsody Blue

Marcello Corti direttore dell’Orchestra Sinfonica Junior e collaboratore dell’Orchestra Sinfonica di Milano

L’appuntamento è per domenica 9 giugno alle 11 all’auditorium di Milano (Largo Gustav Mahler)

MILANO – Sul palco dell’Auditorium di Milano, Marcello Corti, che dal 2022 è Direttore dell’Orchestra Sinfonica Junior e collaboratore dell’Orchestra Sinfonica di Milano, eseguirà la Rhapsody in Blue di George Gershwin nel centenario dalla sua composizione. Sul palco, insieme al Direttore, presenti anche alcuni ragazzi e ragazze della provincia di Lecco.

I ragazzi sono: Emma Besana, flauto traverso, studentessa al G.B. Grassi nella classe del prof. Orlando. Edoardo Fumagalli, meratese e studente di Corno nella classe della prof.ssa Caslini. Maria Luisa Mainetti, annonese e studentessa al G.B. Grassi nella classe di Mauro Piccitto. Inoltre, saranno presenti sul palco anche Sara Melzi e Rayen Murugan, entrambi lecchesi e studenti presso il Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco nella classe di Chiara Ballabio. L’appuntamento è per domenica 9 giugno alle ore 11 all’Auditorium di Milano (Largo Gustav Mahler) con la festa musicale intitolata “Sinfonia d’estate“.

Si chiude la Stagione 2023 – 2024 delle compagini giovanili di casa all’Auditorium di Milano: Orchestra Sinfonica Junior di Milano e Orchestra Sinfonica Kids di Milano, insieme nell’ultima tappa di un percorso musicale durato un anno, due delle compagini che compongono il Settore Educational dell’Orchestra Sinfonica di Milano, inserite nella programmazione dedicata ai giovani che la Sinfonica da anni propone. La Fondazione, infatti, è attiva nel promuovere non solo la formazione di giovani musicisti, ma anche nella divulgazione e comunicazione del grande repertorio sinfonico, nella creazione di nuovo pubblico e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Due realtà in continua crescita, sia a livello artistico, sia a livello di numero dei componenti. Cento ragazzi sul palco dell’Auditorium di Milano concludono un anno estremamente prolifico per le due compagini giovanili. La Stagione 2023 – 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Milano è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, di Fondazione Cariplo e dei Fondatori Promotori Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Banco BPM e Intesa Sanpaolo.

Rivolta ai ragazzi delle medie e biennio di superiori (11-16 anni), l’Orchestra Sinfonica Kids di Milano affronta un repertorio arrangiato appositamente per i suoi musicisti e rappresenta uno spazio di relazione, di esperienza e di educazione al bello grazie anche alla travolgente energia della sua Direttrice, Pilar Bravo. L’Orchestra Sinfonica Junior di Milano è composta da ragazzi che frequentano il triennio delle superiori (16-19 anni) e iniziano a vedere il “fare musica” come un realistico futuro. Affronta il repertorio sinfonico, in alcune occasioni riadattato all’organico, sotto la guida del suo Direttore, Marcello Corti.

“Da una parte, con l’Orchestra Kids, si passano in rassegna pagine di due compositori anglosassoni di inizio Novecento, l’americano Leroy Anderson (di cui si propongonoThe Syncopated Clock, The Waltzing Cat e Sleigh Ride) e il britannico Ralph Vaughan Williams, di cui si eseguono le English Folk Songs. Forse due dei musicisti che più rappresentano questa cultura. Si pensi, ad esempio, che la musica di Vaughan Williams è stata spesso descritta come tipicamente inglese, come quella di Gustav Holst, Frederick Delius e William Walton. In Albion: The Origins of the English Imagination, Peter Ackroyd scrive: ‘Se questa musica dal forte spirito inglese potesse essere riassunta a parole, esse sarebbero probabilmente all’apparenza familiare e banale, ma in realtà profonda e mistica, così come lirica, melodica, malinconica, nostalgica eppure senza tempo'” commentano gli organizzatori del concerto.

“L’Orchestra Sinfonica Junior di Milano, diretta da Marcello Corti, incentra la sua esecuzione sul centesimo anniversario della meravigliosa Rhapsody in Blue di George Gershwin (al pianoforte Daniele Ravasio): era il 12 febbraio del 1924 e alla Aeolian Hall di New York veniva presentato un brano che sarebbe diventato uno dei simboli della cultura statunitense. Al pianoforte Gershwin stesso che non aveva avuto neanche il tempo di finire di scrivere la parte, fu un clamoroso successo: presenti in sala alcuni grandi della musica del tempo, tra cui Fritz Kreisler, Sergej Rachmaninov e Leopold Stokowski. Dagli USA voliamo in Spagna, perché questo classico senza tempo è accostato per l’occasione alle Carmen Suites 1 e 2 di Georges Bizet. Come sempre accade in occasione dei concerti delle Orchestre Kids e Junior, al termine della ‘Sinfonia d’estate’ le due compagini si riuniscono sul palco e suonano insieme. Quest’anno, questo importante momento viene dedicato a Palladio di Karl Jenkins, suggestiva pagina sinfonica dal ritmo incalzante in un crescendo continuo” concludono così gli organizzatori del concerto.

Biglietti

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano, oppure online su Vivaticket.

Orari

Orari biglietteria Auditorium di Milano: da martedì a domenica, dalle ore 10 alle ore 19.

Per informazioni scrivere una e-mail a: biglietteria@sinfonicadimilano.org o telefonare al numero: 02 83389.401