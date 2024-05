Due serate dedicate al conflitto in Ucraina con Les Cultures

Gli appuntamenti sono per il 28 maggio e il 4 giugno

Al Palazzo delle Paure e presso lo Spazio Teatro Invito

LECCO – L’Associazione Les Cultures organizza due serate dedicate al conflitto in Ucraina scoppiato nel febbraio del 2022. Il primo appuntamento è in programma al Palazzo delle Paure e dà voce a chi, in Russia, al conflitto si oppone. Interverranno l’autrice Raffaella Chiodo Karpinsky e il giornalista e scrittore Luigi Geninazzi. La serata, che si svolgerà martedì 28 maggio alle ore 21, è realizzata in collaborazione con il Comune di Lecco, della Tavola Lecchese per la pace, del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra I popoli e del Csv Monza Lecco Sondrio.

Partendo da una prospettiva storica che permetterà di inquadrare l’attuale situazione politica in Russia, verrà data voce a chi, nel Paese, è contrario alla guerra. Personalità della politica, del teatro, del cinema, della società civile sono protagoniste del libro Voci dall’altra Russia. Quelli che resistono alla guerra di Raffaella Chiodo Karpinsky. È una realtà che esiste, ma di cui poco si parla in occidente. Una realtà schiacciata tra due fronti: all’interno, dalla repressione del regime, e all’esterno dalla diffidenza, la sottovalutazione, la mancanza di sostegno ed empatia. Eppure, questa realtà è quella democratica che rappresenta l’unica speranza di rinascita del Paese.

Raffaella Chiodo Karpinsky da circa 25 anni è impegnata nel campo della solidarietà e cooperazione internazionale con Ong, associazioni, networks internazionali, istituzioni locali e nazionali. Osservatrice per l’Awepa, l’Ue e le Nu, nei processi di pace e democratizzazione ed elettorali in Mozambico, Sudafrica e Angola, e con l’Osce nelle elezioni in Russia e in Ucraina. Coordinatrice della campagna italiana per la cancellazione del debito, tra le promotrici degli Stati Generali della solidarietà e cooperazione internazionale e della Rete Internazionale delle Donne per la Pace, fa parte del direttivo della Tavola della Pace.

Karpinsky dialogherà con l’autrice Luigi Geninazzi, giornalista e scrittore esperto di problemi internazionali. E’ stato in molte aree calde del mondo, dal Medio Oriente all’America Latina, ma ha sempre rivolto un’attenzione all’Europa dell’Est, dove è stato testimone diretto delle rivoluzioni democratiche e della caduta del Muro. Corrispondente a Mosca, ha seguito per oltre trent’anni le vicende dapprima dell’Unione Sovietica e poi della Russia, dalla perestrojka voluta da Gorbaciov fino alla restaurazione imposta da Putin.

Per il suo lavoro giornalistico Geninazzi ha ricevuto vari premi, tra cui la Croce di Grand’Ufficiale della Repubblica di Polonia. È autore di vari libri, fra cui L’Atlantide rossa, dove racconta in presa diretta la fine del comunismo e la nascita delle democrazie nell’Europa dell’Est.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 4 giugno alle ore 21 presso lo Spazio Teatro Invito e si inserisce nella programmazione di CineMinimo. Les Cultures, con Dinamo Culturale, Spazio Condiviso e Qui Lecco Libera, propone la proiezione di 20 days in Mariupol, vincitore del Premio Oscar 2024 come miglior documentario.

Trama “20 days in Mariupol”

Alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina, una squadra di giornalisti entra nella città portuale di Mariupol. Durante il successivo assedio, mentre cadono le bombe, gli abitanti fuggono e l’accesso a elettricità, cibo e acqua è interrotto, i reporter, unici rimasti, lottano per raccontare le atrocità della guerra, finché circondati dai soldati russi si rifugiano in un ospedale, in trappola. Le loro immagini, diffuse dai media mondiali, documentano morte e distruzione, e smentiranno la disinformazione russa. Di fronte a tanto dolore il regista e giornalista ucraino Mstyslav Chernov si chiede se filmare ancora possa fare qualche differenza, ma sono gli stessi cittadini di Mariupol a implorarlo di continuare, perché il mondo sia testimone.

L’ingresso è gratuito.