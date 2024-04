Fumetto. Oggi in biblioteca l’incontro con Villa

Primo appuntamento del Grrrigna Comics 2024

L’incontro inizierà alle 16.30 e sarà a ingresso libero

Ottime notizie per gli amanti del fumetto della provincia lecchese. Quest’anno ritornerà “Grrrigna comics“, il primo “festival diffuso” del fumetto in Valsassina, alla sua seconda edizione.

In attesa di scoprire il programma e gli ospiti della manifestazione, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno prossimi, gli organizzatori hanno deciso di offrire una succulenta anteprima a tutti gli appassionati: oggi alle 16.30, all’interno della biblioteca civica “Uberto Pozzoli”di Lecco, verrà organizzato un “salotto d’autore” in compagnia del celebre disegnatore comasco Claudio Villa, ospite d’onore della prima edizione e incaricato di tagliare un ideale “nastro di partenza” per la seconda.

Il titolo dell’incontro è “Tex – 76 anni e ancora in sella”. L’ingresso è libero, sino a esaurimento posti.

Nato a Lomazzo nel 1959, Villa ha prima frequentato il liceo artistico e poi è andato “a bottega” nello studio di Franco Bignotti. L’esordio professionale avviene nel 1980, ma è dal 1982 che la sua carriera svolta, iniziando una collaborazione con la Sergio Bonelli editore che dura tutt’ora. Villa è uno dei disegnatori più riconosciuti di tutta la scuderia bonelliana. Oltre ad aver disegnato numerose storie, durante la sua carriera è stato anche copertinista di due delle serie di maggior successo, Dylan Dog – dal numero 1 al 41 – e Tex, incarico che ricopre ininterrottamente dal 1994, raccogliendo l’eredità di un mostro sacro del fumetto italiano, Aurelio “Galep” Galeppini.