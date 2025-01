Giorno della Memoria: a Lecco saranno posate tre nuove pietre d’inciampo

Il Comune di Lecco e l’Anpi ricordano i Caduti lecchesi a Fossoli attraverso due iniziative in città

Le tre pietre dedicate a Franco Minonzio, Luigi Frigerio e Antonio Colombo

LECCO – Due momenti di commemorazione saranno dedicati ai Caduti lecchesi a Fossoli, in occasione del Giorno della Memoria, a 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945. Le iniziative, promosse dal Comune di Lecco e dall’Anpi Comitato Provinciale di Lecco, si terranno venerdì 24 e sabato 25 gennaio.

Il primo momento di commemorazione con la cittadinanza si terrà venerdì 24 gennaio alle 17 presso il Palazzo delle Paure e prevede i saluti istituzionali, la testimonianza dei familiari dei Caduti e la presentazione delle relazioni storiche: “Il Campo di Fossoli e la deportazione” e “Lecchesi a Fossoli: i Caduti e la rete per gli espatri”.

Sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 10, nel chiostro di via Monsignor Moneta/via Fratelli Bandiera, si terrà una cerimonia seguita dalla posa delle pietre d’inciampo in memoria dei martiri lecchesi deportati a Fossoli nel 1944 e morti successivamente.

Le tre pietre, dedicate a Franco Minonzio, Luigi Frigerio e Antonio Colombo, saranno posate rispettivamente in via Monsignor Moneta 12, in corso San Michele del Carso 2 e in via Digione 14. Queste pietre si aggiungeranno a quelle già posate nel 2019 in ricordo di Lino e Pietro Ciceri, in via Resegone ad Acquate, e di Emma Casati, in via Gramsci 17 a San Giovanni

La cerimonia di posa delle pietre sarà arricchita da un accompagnamento musicale a cura degli studenti della Scuola Secondaria di I grado “Don G. Ticozzi” e dei musicisti Pilly e Manuela Cossa, Ranieri Fumagalli e Carlo Redi.

Il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, commenta: “Con queste iniziative vogliamo proseguire il percorso della memoria avviato dall’Amministrazione Brivio nel 2019, celebrando con la giusta solennità il Giorno della Memoria. Quest’anno, la ricorrenza coincide con l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e con gli 80 anni della Resistenza italiana, un capitolo fondamentale di cui i nostri concittadini furono testimoni esemplari”.

Inoltre, aggiunge: “Ringrazio Anpi Lecco per la stretta collaborazione nella promozione di questi momenti che vogliono coltivare la memoria dei Caduti lecchesi a Fossoli e tenere vivo il ricordo di quanto è stato affinché non accada mai più”.

Le tre pietre sono state commissionate nell’ambito del progetto “Pietre d’Inciampo per i 67 martiri di Fossoli” promosso da Fondazione Fossoli e Aned – Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.